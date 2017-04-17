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17.04.2017 (20:10)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал ход строительства объектов общевойсковой армии в Воронежской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках рабочей поездки в войска округа проинспектировал ход строительства объектов инфраструктуры во вновь сформированном соединении 20-й общевойсковой армии в Воронежской области.

Инфраструктура для соединения возводилась с нулевого цикла с применением современных технологий строительства, многие из которых впервые применены для обустройства военных городков.

Служебные квартиры для офицеров и младших командиров будут с увеличенной площадью, качественной отделкой, сантехникой и кухонной мебелью, казармы – с улучшенной планировкой и комфортом.

В ходе проверки объектов инфраструктуры соединения командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов поставил задачу об оснащении всех комнат отдыха личного состава в воинских частях мультимедийными техническими средствами, которые позволят организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.

Все постройки оснащены автономными энергосистемами, которые автоматически поддерживают в помещениях оптимальный температурный режим в зависимости от присутствия в них личного состава.

Учебный полигон оборудован инновационными системами управления боевой подготовкой. Учения и тренировки будут проходить на стрельбищах с дистанционным управлением мишенями. Это позволит моделировать реальные боевые ситуации и динамичные сценарии общевойскового боя в условиях лесополосы, открытой местности, городских улиц и районов.

На полигоне можно будет выполнять большой комплекс практических действий на военной технике, заниматься тактической подготовкой с отработкой вождения в экстремальных условиях. Оценивать навыки ведения боевых действий, тактическую выучку, точность стрельбы и грамотность принимаемых командирами решений будет специальная компьютерная программа.

В ходе совещания с должностными лицами округа генерал-полковник Андрей Картаполов определил главные задачи, стоящие перед войсками округа, – подготовка и достойное проведение совместного стратегического учения «Запад–2017», ввод в строй объектов инфраструктуры и начало боевой подготовки вновь сформированного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Западный военный округ
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