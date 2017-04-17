17.04.2017 (19:02)

На базе Центрального военно-морского музея сосотоялась международная научная конференция «Проблемы строительства Красной армии и флота в межвоенный период (1921-1941 гг.)»

На базе Центрального военно-морского музея Михайловской военной артиллерийской академией была организована и проведена международная научная конференция «Проблемы строительства Красной армии и флота в межвоенный период (1921-1941 гг.)».

В конференции приняли участие учёные, ведущие научно-педагогические работники, офицеры, слушатели, курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва, научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, ВУНЦ ВМФ ВМА им Н.Г.Кузнецова, Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, Кубанского государственного технологического университета, Ленинградского областного университета им. А.С.Пушкина, Иркутского государственного университета, Академии военно-исторических наук.

Конференцию открыл председатель оргкомитета профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук МВАА, доктор исторических наук профессор Владимир Мильбах. Он же выступил с первым докладом.

В качестве докладчиков из Михайловской военной артиллерийской академии в научном форуме приняли участие инструктор по ОГП и информированию отдела по работе с личным составом, кандидат исторических наук, профессор Владимир Чернухин, начальник кафедры физической подготовки полковник Вячеслав Горохов, участник военно-научной секции курсант Н. Мхитарян.

Начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, отметил, что исторический опыт в военном строительстве, не утратил своей актуальности и в современных условиях.

В ходе конференции состоялось обсуждение проблем военного строительства в СССР в 1921 -1941 гг., была выявлена роль и значение военачальников РККА в подготовке к Великой Отечественной войне, дана современная оценка РККА и РККФ в войне, выработаны подходы по противодействию фальсификаторам истории становления и развития Советских вооруженных сил.

По материалам международной научной конференции оргкомитетом подготовлен и выпущен сборник, включивший 29 статей российских и зарубежных авторов, адресованный специалистам в области Отечественной истории и лицам, интересующимся вопросами военной истории.

По завершении работы конференции участники ознакомились с новыми экспозициями Центрального военно-морского музея.

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