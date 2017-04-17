17.04.2017 (18:47)

Подсистема видеомониторинга АИС «Оборонлес» обнаружила первый пожар в текущем сезоне

13 апреля на территории Камышловского лесничества Минобороны России с помощью подсистемы видеомониторинга автоматизированной информационной системы (АИС) «Оборонлес» был обнаружен лесной пожар на площади менее 0,5 га.

Информация незамедлительно была передана в филиал Управления лесного хозяйства Минобороны России. Раннее обнаружение источника огня позволило существенно сократить площадь пожара и последующий ущерб для леса – возгорание было локализовано и ликвидировано на площади 2 га специалистами пожарно-химической станции Камышловского филиала «Оборонлес».

АИС «Оборонлес» – это качественный скачок в борьбе с лесными пожарами. Система, совместно разработанная специалистами Министерства обороны и ракетно-космической отрасли, агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить пожары на площади от 0,1 га.

«Система ведет непрерывный мониторинг пожарной обстановки на территории Российской Федерации не только с помощью видеомониторинга, но и с помощью космических спутников, – прокомментировал советник начальника Управления лесного хозяйства Минобороны России Иван Петров. – Очевидно, что система дает значимый экономический эффект, позволяет экономить как время, так и финансовые средства, а в конечном итоге – не подвергать опасности человеческие жизни».

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