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17.04.2017 (18:25)

Ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» выходят на маршруты боевого патрулирования в рамках проверок

Около 10 ракетных полков РВСН приступят на этой неделе к отработке задач несения боевого дежурства на полевых позициях в ходе запланированных комплексных проверок и тактических занятий.

Семь из них, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Тополь» и «Ярс»,  выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Иркутской областях.

Стратегические ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне.

Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических. С ними проведут тренировки по преодолению труднопроходимых участков и участков условного заражения местности, отражению нападений наземного и воздушного противника,  организации  взаимодействия с приданными подразделениями, выполнению условных  пусков ракет.

Кроме мероприятий  приведения в высшие степени боевой готовности,  с отдельными частями и подразделениями проводятся тактические и тактико-строевые занятия, в ходе которых отрабатываются вопросы несения боевого дежурства с различными сроками нахождения на полевых позициях и в полевых районах.

Также продолжается контрольно-комплексная проверка Йошкар-Олинской  ракетной дивизии (Республика Марий Эл)  под руководством командующего Владимирской ракетной армией генерал-майора Игоря Фазлетдинова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН , Проверка боеготовности
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