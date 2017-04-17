17.04.2017 (17:39)

В Центральном музее Вооруженных Сил РФ пройдет Урок мужества

18 апреля в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках Дня воинской славы России — Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — будет проведен Урок мужества для кадетов Первого Московского кадетского корпуса и учащихся московской школы № 967. День воинской славы учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Во время Урока мужества будут продемонстрированы фрагмента из кинофильмов «Александр Невский» и «Ледовое побоище», а также представлены образцы оружия и Боевые знамена воинских частей и соединений, удостоенных ордена Александра Невского в годы Великой Отечественной войны.

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.

Многие историки сводятся к тому, что ключевым фактором, обеспечившим победу русских войск в Ледовом побоище, стали хорошее вооружение и отличная подготовка российского ополчения во главе с Александром Невским. Придуманный князем боевой план оказался гибким, благодаря чему тяжелая конница противника, представляющая собой малоподвижную неповоротливую массу, была полностью разгромлена.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Эта битва вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания.

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