17.04.2017 (17:32)

В реактивную артиллерийскую бригаду ЗВО в Тверской области поступили новые РСЗО «Смерч»

На вооружение реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Тверской области, потупило 7 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

В конце текущего месяца соединение получит еще пять аналогичных РСЗО. Новая техника поступает в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники.

Личный состав бригады на полигонах уже приступил к освоению РСЗО «Смерч». В летнем периоде обучения расчеты выполнят боевые стрельбы на незнакомых полигонах.

Справочно:

РСЗО «Смерч» предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника.

Уникальная дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня «Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не более 5 минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к смену позиции уже через одну минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.

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