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17.04.2017 (17:19)

Армейские бойцы победили на VII открытом Кубке ЦСКА по кикбоксингу

Армейские бойцы стали победителями общекомандного зачета на VII открытом Кубке ЦСКА по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг», который прошел 14 апреля во Дворце спортивных единоборств армейского клуба.

Всего в турнире приняли участие 215 бойцов, представлявших 15 клубов из 11 городов России. На татами вышли около 60 воспитанников СШОР ЦСКА и около 20 спортсменов из филиала ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Поединки проходили в четырех возрастных категория: 10-12, 13-15, 16-18 и старше 19 лет. Также в рамках турнира состоялись товарищеские встречи для детей, не достигших соревновательного возраста — 8-9 лет.

Как рассказал журналистам тренер СШОР ЦСКА по кикбоксингу Андрей Котов, «турнир стал контрольным стартом для членов сборной России перед Кубком мира «Austrian Classics», который пройдет 15-17 апреля в Инсбруке».

Центральный спортивный клуб Армии
Метки:
ЦСКА , Спорт
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