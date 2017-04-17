17.04.2017 (17:00)
Учебный центр ВДВ за 2 месяца подготовил к работе на БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» около 200 военнослужащих
Сегодня воинские части и соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) пополнили около 200 военнослужащих, которые прошли специальный курс обучения на новых образцах военной техники БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
За время индивидуальных и комплексных занятий в 242-ом Учебном центре ВДВ курс подготовки проходят не только механики-водители, наводчики операторы и младшие командиры новой боевой техники, но и офицеры звена «рота – батальон».
В общей сложности военнослужащие во время занятий по огневой подготовке произвели более 2 тыс. выстрелов из основного оружия калибром 100 мм, около 15 тыс. выстрелов из 30-мм автоматической пушки, а также более 25 тыс. выстрелов из пулеметов бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».
Уровень оснащенности и квалификация преподавателей Учебного центра ВДВ позволяет каждые два месяца подготавливать порядка 200 военнослужащих для частей и подразделений ВДВ к работе на новых и перспективных образцах боевой техники.
В течение курса обучения подготавливаемые специалисты проехали более 250 км днем и в условиях ограниченной видимости, преодолевая по бездорожью различные препятствия, в том числе и инженерные. Каждый обучаемый осуществил боевые стрельбу из вооружения боевой машины. Половина запланированных стрельб из вооружения БМД-4М и БТР-МДМ проводилась ночью.
Особенностью подготовки специалистов на новой технике является проведение с ними специальных занятий, включенных в техническую подготовку. На них военнослужащие на практике изучают действия экипажей и командиров в особых случаях — при повреждении боевой машины или выходе из строя агрегатов или электронных приборов во время выполнения учебно-боевых задач.
С 26 апреля в Учебном центре ВДВ еще около 200 десантников приступят к 2-месячному курсу обучения, в ходе которого освоят профильную программу и приобретут необходимый уровень мастерства, овладев навыками управления боевыми машинами и вооружением БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».