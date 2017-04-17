17.04.2017 (16:58)

Начальник ГВМУ Минобороны России Дмитрий Тришкин провел селекторное совещание

Сегодня в Ситуационном центре Вооруженных Сил РФ под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны (ГВМУ) Дмитрия Тришкина прошло селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил РФ.

После вступительного слова начальника ГВМУ с докладом, посвященным анализу заболеваемости военнослужащих в 2016 г. и итогам работы врачей-специалистов центральных военно-медицинских организаций по оказанию практической (методической) помощи медицинским службам военных округов в осенне-зимнем периоде 2016–2017 гг., выступил начальник 1-го управления — заместитель начальника ГВМУ генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.

Далее о мерах, предпринимаемых командованием Военно-Морского Флота по снижению уровня заболеваемости в военном гарнизоне «Мирный», доложил начальник медицинской службы Северного флота полковник медицинской службы Юрий Закревский.

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по взаимодействию с органами государственной власти Сергей Анденко рассказал о создании Общероссийской общественной организации «Военно-медицинская ассоциация».

С докладами об итогах работы подчиненных военно-медицинских организаций в I квартале 2017 г. выступили: по медицинской службе Западного военного округа — ее начальник полковник медицинской службы В. Валевский, Центрального военного округа — начальник медицинской службы полковник медицинской службы А.Калмыков, Южного военного округа — начальник медицинской службы полковник медицинской службы С. Папко, Восточного военного округа — врио начальника медицинской службы подполковник медицинской службы Д. Бородачёв.

Итоги совещания подвел в своем выступлении начальник ГВМУ Дмитрий Тришкин.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице