17.04.2017 (16:36)

Самбистки ЦСКА завоевали «серебро» и «бронзу» на международных соревнованиях во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете (Владивосток) прошел юбилейный 20-й по счету международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова».

В соревнованиях, посвященных Юрию Потапову — первому президенту Приморской федерации самбо и дзюдо, вице-президенту Всероссийской федерации самбо, приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран.

Среди титулованных спортсменов на турнире выступали и представители ЦСКА: чемпионка Европы по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо Арина Пчелинцева и чемпионка мира по самбо, заслуженный мастер спорта по самбо Ольга Захарцева.

Для девушек турнир стал одним из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 18-21 мая в Минске. В упорной борьбе с именитыми российскими и зарубежными самбистами Арина Пчелинцева завоевала серебряную медаль, а Ольга Захарцева — бронзовую.

После соревнований спортсменки ЦСКА посетили мемориал, посвященный основателю самбо и родоначальнику дзюдо в России Василию Ощепкову, и здание спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, в котором в начале прошлого века состоялся первый в нашей стране международный турнир по дзюдо.

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