17.04.2017 (16:32)

Шпажистка ЦСКА Татьяна Гудкова стала чемпионкой России в составе команды Москвы-1

В Арзамасе (Нижегородская область) на чемпионате России по фехтованию определились победители и призеры командного первенства шпажистов. «Золото» соревнований среди женщин завоевала команда Москвы-1, в составе которой выступала чемпионка мира-2014 Татьяна Гудкова (ЦСКА).

Партнерами армейской спортсменки стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова, бронзовый призер ОИ-2016 Виолетта Колобова и двукратная чемпионка мира Яна Зверева.

По ходу турнира шпажистки из первой команды Москвы одолели представительниц Московской области-3 (45:18), Самарской области-2 (45:32), а в финале были сильнее спортсменок Москвы-2 (45:32). В составе серебряных призеров женского командного зачета фехтовала шпажистка ЦСКА Юлия Личагина.

В мужском первенстве серебряные медали завоевала сборная Самарской области-1, в составе которой выступали три представителя самарского филиала армейского клуба – Николай Сторожилов, Павел Сухов и Максим Шиляев. На пути к финалу представители Самарской области победили шпажистов из Крыма (45:26), Пермской области (45:25), Московской области-2 (45:29) и Москвы-2 (45:42). В финале соперниками самарцев стала команда Москвы-1, которая одержала победу со счетом 45:33.

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