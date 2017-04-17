17.04.2017 (16:25)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане переводят ВВТ на летний режим эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приступили к переводу вооружения и военной техники летний режим эксплуатации.

Для проведения сезонного обслуживания техники в парках соединения развернуто более 50 постов, где военнослужащие ремонтных подразделений производят техническую промывку фильтров, сварочные работы, восстановление лакокрасочного покрытия, а механики водители производят замену смазок и жидкостей.

В обслуживании техники принимают участие более 1500 водителей, механиков-водителей и других членов экипажей.

Температура воздуха в летнее время на горных полигонах соединения достигает более 60 градусов, что требует четкого соблюдения правил подготовки и эксплуатации техники в условиях высоких температур.

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