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17.04.2017 (16:25)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане переводят ВВТ на летний режим эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приступили к переводу вооружения и военной техники  летний режим эксплуатации.

Для проведения сезонного обслуживания техники в парках соединения развернуто более 50 постов, где военнослужащие ремонтных подразделений производят техническую промывку фильтров, сварочные работы, восстановление лакокрасочного покрытия, а механики водители производят замену смазок и жидкостей.

В обслуживании техники принимают участие  более 1500 водителей, механиков-водителей и других членов экипажей.

Температура воздуха в летнее время на горных полигонах соединения достигает более 60 градусов,  что требует четкого соблюдения правил подготовки и эксплуатации техники в условиях высоких температур. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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