17.04.2017 (16:12)

Определились победители Кубка Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

На базе спортивного комплекса РОСГВАРДИИ завершились поединки Кубка Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История этого турнира берет свое начало в 1996 году, когда он проводился в рамках чемпионата Костромского высшего военного училища химической защиты. С 2011 года турнир проводился как открытый чемпионат Военной академии РХБ защиты. С 2012 года турнир носит нынешнее наименование.

В прошлом году соревнования мастеров боевых единоборств имели статус чемпионата войск РХБ защиты.

На этот раз турнир приобрел всеармейский масштаб. Его организаторами являются Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, Управление начальника войск РХБ защиты, общественная организация «Союз «Чернобыль» России», комитет по физической культуре и спорту Костромской области, Костромская региональная общественная организация «Костромская областная спортивная федерация армейского рукопашного боя».

Почетными гостями турнира стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал – майор Кириллов Игорь Анатольевич, представители администрации Костромской области, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В соревнованиях приняли участие 21 команда из Западного, Центрального и Южного военных округов, Воздушно – десантных войск, подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированных в Московской, Ленинградской, Саратовской, Самарской, Волгоградской областях, Алтайском крае, городах Курске, Екатеринбурге, военных вузов.

Всего за победу боролись 124 участника, среди которых 8 бойцов имели звание мастера спорта, 52 — кандидата в мастера спорта.

В соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией победителю турнира в личном первенстве присваивалось звание «Мастер спорта России» по армейскому рукопашному бою.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место заняла команда ВА РХБ защиты, г. Кострома;

2 место — команда ВДВ;

3 место — команда ЦВО.

1 место в личном первенстве в весовой категории до 60 кг занял Исмаилов Рашид, 1-я танковая армия, ЗВО;

в категории до 65 кг — Терминов Никита, сборная ВДВ;

в категории до 70 кг — Козявин Ярослав, ВА РХБЗ, г. Кострома;

в категории до 75 кг — Смирнов Леонид, ВА РХБЗ, г. Кострома;

в категории до 80 кг — Попов Илья, ВА РХБЗ, г. Кострома;

в категории до 85 кг — Сафонов Максим, ВА РХБЗ, г. Кострома;

в категории свыше 85 кг— Мастеров Александр, ВА РХБЗ, г. Кострома.

3 человека выполнили норматив мастера спорта, 11 человек – норматив кандидата в мастера спорта, 7 — первого разряда.

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