17.04.2017 (16:07)
Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют свою воздушно-десантную подготовку
Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты, а также разведчики мотострелковых соединений сухопутных и береговых войск Северного флота продолжают плановое обучение по воздушно-десантной подготовке..
Прыжки выполняются в различном диапазоне высот. Как правило — от 700 до 800 метров. Десантирование совершается с вертолета Ми-8 авиабазы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.
Практическим прыжкам с парашютом предшествует серьезная теоретическая подготовка военнослужащих, занятия на наземных тренажерах, установленных в расположении соединения — разведчики и морские пехотинцы изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта, освоили навыки выхода из самолета, вертолёта и приземления.
В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют прыжковую технику в полной боевой выкладке и со штатным оружием – автоматом Калашникова АК-74, который закрепляется особым способом, чтобы не мешать в воздухе при управлении парашютом.
После приземления и погашения куполов военнослужащие отрабатывают тактические действия по обороне района высадки, ведению круговой обороны, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.