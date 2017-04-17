17.04.2017 (15:53)
В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко освоен прогрессивный метод исследования сосудов сердца
В отделении компьютерной томографии Центра лучевой диагностики Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко освоен один из прогрессивных методов исследования сосудов сердца — КТ?коронарография.
КТ-коронарография является неинвазивным исследованием, осуществляемым на мультиспиральном рентгеновском компьютерном томографе с ЭКГ?синхронизацией, что позволяет получить изображения в определённые фазы сердечного цикла, а именно в диастолу, когда венечные артерии неподвижны. При этом оценивается не только просвет коронарного сосуда и степень его сужения, но и детально изучается сама стенка артерии на наличие атеросклеротических бляшек (обызвествленных либо необызвествленных), а также определяется кальциевый индекс.
В ходе анализа полученных данных на рабочей станции выполняется реконструкция изображений в различных проекциях, а также воссоздается трехмерная картина сердца и венечных артерий. Также при КТ?коронарографии возможна оценка не только коронарных сосудов, но и прилегающих структур (легочных артерий, аорты, миокарда, клапанного аппарата, перикарда, полостей сердца и легких).
Данные, полученные при КТ?коронарографии, находятся в высокой степени корреляции с результатами ангиографии венечных сосудов, что делает этот вид исследования перспективным для скрининга.