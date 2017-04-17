17.04.2017 (15:47)
В ходе учения тральщики Балтийского флота обезвредили мины и выполнили артиллерийские стрельбы
В рамках тактического учения в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базового тральщика «Сергей Колбасьев» и рейдовых тральщиков «РТ-212» и «РТ-273» обезвредила мины, поставленные условным противником.
В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.
Во время выхода в море экипажи кораблей отработали вопросы по постановке контактных и неконтактных тралов, провели тренировку по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.
Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями корабельной тральной группы были успешно обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины.
Завершилось учение артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям.