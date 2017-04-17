17.04.2017 (15:40)

Жители Челябинской области благодарны военнослужащим Минобороны России за помощь в борьбе с паводками

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь по взрывным работам на реках области в рамках противопадковых мероприятий.

В 2014-2017 гг. специалисты инженерных войск проводят подрывные работы на реках в Челябинской области с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений. За указанный период было разрушено льда на затороопасных участках общей протяженностью около 20 тыс. м.

В текущем году саперы Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области также в общей сложности взорвали более 4 тыс. м льда. В марте и с начала апреля были ликвидированы затороопасные участки на реке Берсуат близ поселка Наследницкий, на реке Нижний Тогузак близ Варны, на реке Сим около города Аша в Челябинской области.

В результате работы военнослужащих существенно снижен риск образования ледовых заторов и затопления части территорий населенных пунктов.

В ЦВО сформировано 40 подрывных групп и эвакуационно-спасательных отрядов для борьбы с паводками на Урале, в Сибири и Поволжье. Более 800 военнослужащих, 70 единиц техники и 11 воздушных судов готовы при необходимости прийти на помощь населению.

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