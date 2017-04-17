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17.04.2017 (15:25)

В соединении специального назначения ЮВО отразили атаку условных диверсантов на военный городок

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В Ростовской области с подразделениями антитеррора соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) прошло тактико-специальное учение по отражению нападения условной диверсионной группы на военный городок.

По замыслу учения диверсанты напали на воинскую часть с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением. Подразделения антитеррора блокировали условного противника и открыли огонь на поражение.

К отработке мероприятий антитеррора  привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано 5 единиц боевой техники.

Для усиления группы антитеррора были выделены дополнительные силы, в том числе 2 бронеавтомобиля «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для скрытного подхода военнослужащих. Личный состав подразделения оперативного реагирования из стрелкового оружия подавил огневые точки условных диверсантов.

В ходе учения военнослужащие отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым, а также действия при обнаружении взрывоопасных предметов.

Завершили тактико-специальное учение расчеты радиационной, химической и биологической разведки, проверив объекты военного городка на предмет заражения отравляющими веществами.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка , Антитеррор
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