17.04.2017 (15:11)
Минометный расчет бригады береговой охраны Черноморского флота признан лучшим на окружном этапе конкурса «Мастер артиллерийского огня»
На полигоне Николо-Александровский Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае завершились отборочные соревнования всеармейского конкурса «Мастер артиллерийского огня».
За право участвовать в первенстве Вооруженных Сил боролись 12 лучших минометных расчетов, представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа и соединение береговой обороны Черноморского флота.
По условиям конкурса расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 4 километров тремя минами. Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.
Помимо этого, военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин.
По результатам соревнований судейская коллегия назвала три лучших минометных расчёта, которые представят ЮВО на всеармейских соревнованиях.
В индивидуальной гонке (вождение боевых машин) лучшим признан расчет из соединения береговой обороны Черноморского флота, дислоцированной в Республике Крым, под командованием старшего лейтенанта Андрея Михерского.
В категории «Лучший минометный взвод» стали военнослужащие под руководством старшего лейтенанта Антона Галкина, также представлявшие соединение береговой обороны Черноморского флота.
В командном первенстве победу одержали минометные подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Республике Северная Осетия — Алания, под командованием старшего лейтенанта Владимира Зудина.