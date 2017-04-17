17.04.2017 (15:11)

Минометный расчет бригады береговой охраны Черноморского флота признан лучшим на окружном этапе конкурса «Мастер артиллерийского огня»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня» в ЮВО

На полигоне Николо-Александровский Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае завершились отборочные соревнования всеармейского конкурса «Мастер артиллерийского огня».

За право участвовать в первенстве Вооруженных Сил боролись 12 лучших минометных расчетов, представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа и соединение береговой обороны Черноморского флота.

По условиям конкурса расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 4 километров тремя минами. Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Помимо этого, военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин.

По результатам соревнований судейская коллегия назвала три лучших минометных расчёта, которые представят ЮВО на всеармейских соревнованиях.

В индивидуальной гонке (вождение боевых машин) лучшим признан расчет из соединения береговой обороны Черноморского флота, дислоцированной в Республике Крым, под командованием старшего лейтенанта Андрея Михерского.

В категории «Лучший минометный взвод» стали военнослужащие под руководством старшего лейтенанта Антона Галкина, также представлявшие соединение береговой обороны Черноморского флота.

В командном первенстве победу одержали минометные подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Республике Северная Осетия — Алания, под командованием старшего лейтенанта Владимира Зудина.

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