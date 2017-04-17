17.04.2017 (14:40)

Спасательные силы ЧФ отрабатывают спуски водолазов-глубоководников и обитаемого подводного аппарата

В полигонах боевой подготовки корабли отряда спасательных судов Черноморского флота (ЧФ) отрабатывают задачи по предназначению.

Экипаж спасательного судна «Коммуна», адаптированного под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отрабатывает практическое взаимодействие с командой штатного подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к макету комингс-площадки подводной лодки и порядка пяти стыковок-расстыковок с ней.

Параллельно на глубоководном водолазном полигоне со спасательного судна «Эпрон» отрабатывается организация глубоководных спусков для водолазов отряда спасательных судов ЧФ и экспедиционного аварийно-спасательного отряда. Всего — более 20 человек.

К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное судно ВМ-125, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе телеуправляемым подводным аппаратом «Тайгер», а также спасательный буксир СБ-5.

Спуски в целях оценки физиологической натренированности водолазов осуществляются на глубины до 60 метров.

Работа кораблей в море спланирована в течение суток.

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