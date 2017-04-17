17.04.2017 (14:31)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки в Ленинградской области

Сегодня в Ленинградской области в соединении противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО), на вооружении которого стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», началась контрольная проверка за зимний период обучения.

В настоящее время зенитные ракетные подразделения и подразделения обеспечения завершили подготовку вооружения и военной техники к применению и совершают выдвижение на стартовые позиции.

В ходе марша отрабатываются вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоления зараженных участков местности.

По прибытии в назначенный район расчетам предстоит выполнить задачи по отражению массированного авиационного удара условного противника.

К проверке привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице