17.04.2017 (14:22)
Управление ЮВО приступило к проверке сил Черноморского флота за зимний период обучения
Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения в Севастополе начала работу комплексная группа управления Южного военного округа (ЮВО) по проверке органов военного управления соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ). Группу возглавляет заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений.
Руководитель комплексной рабочей группы заслушал командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, который доложил о состоянии сил флота и их готовности к проверке.
Затем был проведен строевой смотр офицеров управления флота.
Проверка продлится до конца апреля.