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17.04.2017 (14:22)

Управление ЮВО приступило к проверке сил Черноморского флота за зимний период обучения

Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения в Севастополе начала работу комплексная группа управления Южного военного округа (ЮВО) по проверке органов военного управления соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ). Группу возглавляет заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений.

Руководитель комплексной рабочей группы заслушал командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, который доложил о состоянии сил флота и их готовности к проверке.

Затем был проведен строевой смотр офицеров управления флота.

Проверка продлится до конца апреля.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Проверка боеготовности
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