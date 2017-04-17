17.04.2017 (14:16)
В Севастополе прошел Всероссийский юнармейский турнир по фигурному катанию
В Севастополе на базе филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) прошел Всероссийский юнармейский турнир по фигурному катанию.
Соревнования проходили в ледовом дворце учебного заведения.
Ранее ледовая арена уже была опробована в ходе проведения Кубка командующего Черноморским флотом по хоккею.
Участие в турнире приняли молодежные команды из восьми российских регионов, все юные спортсмены являются членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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