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17.04.2017 (14:16)

В Севастополе прошел Всероссийский юнармейский турнир по фигурному катанию

В Севастополе на базе филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) прошел Всероссийский юнармейский турнир по фигурному катанию.

Соревнования проходили в ледовом дворце учебного заведения.

Ранее ледовая арена уже была опробована в ходе проведения Кубка командующего Черноморским флотом по хоккею.

Участие в турнире приняли молодежные команды из восьми российских регионов, все юные спортсмены являются членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спорт , Юнармия
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