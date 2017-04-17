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17.04.2017 (13:14)

Военные инженеры ВВО подготовились к весенним паводкам в районах реки Амур

В соединении инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, завершилось тактико-специальное учение.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали проведение инженерной разведки, в том числе с проверкой состояния дорог и автомобильных мостов в районах реки Амур и ее притоках, для принятия решения на восстановительные работы и усиление размытых участков дорог с применением инженерной техники.

Учение проводилось в преддверии весенних паводков с целью усовершенствовать навыки военных инженеров при выполнении задач по устранению последствий стихийных бедствий.

Также были отработаны нормативы по развертыванию мостовых переправ и понтонных мостов для условной эвакуации гражданского населения из подтопленных районов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Инженерные войска , Паводки
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