17.04.2017 (13:03)
Делегация челябинцев посетила в Севастополе подшефный десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников»
Благодаря поддержке командования Центрального военного округа (ЦВО) и Черноморского флота (ЧФ) Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Патриотами н рождаются» организовал и провел в последнее время ряд запоминающихся мероприятий — фестивалей, экскурсий, памятных церемоний по увековечиванию памяти о героях Отечества.
Например, в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2017» делегация Совета шефов воинских частей ЦВО и Фонда посетила подшефный десантный корабль «Цезарь Куников» в Севастополе.
Председатель Совета, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов и Герой России Сергей Зяблов вручили командованию соединения десантных кораблей златоустовские шашки для знаменной группы с гербами бригады, памятные знаки и грамоты.
Экипажу корабля вручили военную миниатюру «Герой Советского Союза Иван Говорухин» на постаменте из мрамора с надписью «Моряку–черноморцу за достойную службу».
Офицеры были награждены ножами с гравировкой работы мастеров Златоустовской оружейной компании.
Памятный приз от министерства общественной безопасности Челябинской области за вклад в укрепление межрегиональных связей был передан руководителю департамента по территориальному развитию Севастополя Валентину Демидову, ставшего в свое время инициатором побратимства Крымского муниципалитета и Еткульского района Челябинской области.
С командованием бригады десантных кораблей были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества, в том числе, посещения соединения участниками поисковых экспедиций и кадетами Южного Урала.
По убеждению директора Фонда Дениса Богатырева и представителя Фонда в Крыму Артема Евтушенко такие совместные проекты помогают в военно-патриотическом воспитании молодежи, повышают престиж службы в Вооруженных Силах.