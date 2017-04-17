17.04.2017 (13:03)

Делегация челябинцев посетила в Севастополе подшефный десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников»

Благодаря поддержке командования Центрального военного округа (ЦВО) и Черноморского флота (ЧФ) Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Патриотами н рождаются» организовал и провел в последнее время ряд запоминающихся мероприятий — фестивалей, экскурсий, памятных церемоний по увековечиванию памяти о героях Отечества.

Например, в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2017» делегация Совета шефов воинских частей ЦВО и Фонда посетила подшефный десантный корабль «Цезарь Куников» в Севастополе.

Председатель Совета, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов и Герой России Сергей Зяблов вручили командованию соединения десантных кораблей златоустовские шашки для знаменной группы с гербами бригады, памятные знаки и грамоты.

Экипажу корабля вручили военную миниатюру «Герой Советского Союза Иван Говорухин» на постаменте из мрамора с надписью «Моряку–черноморцу за достойную службу».

Офицеры были награждены ножами с гравировкой работы мастеров Златоустовской оружейной компании.

Памятный приз от министерства общественной безопасности Челябинской области за вклад в укрепление межрегиональных связей был передан руководителю департамента по территориальному развитию Севастополя Валентину Демидову, ставшего в свое время инициатором побратимства Крымского муниципалитета и Еткульского района Челябинской области.

С командованием бригады десантных кораблей были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества, в том числе, посещения соединения участниками поисковых экспедиций и кадетами Южного Урала.

По убеждению директора Фонда Дениса Богатырева и представителя Фонда в Крыму Артема Евтушенко такие совместные проекты помогают в военно-патриотическом воспитании молодежи, повышают престиж службы в Вооруженных Силах.

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