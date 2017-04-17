17.04.2017 (12:58)

В Крыму найден солдатский медальон уроженца Челябинской области, погибшего в боях за освобождение полуострова от фашистов

Комплексная поисковая экспедиция в составе отряда «Росток» (Челябинская область) и «Тафрос» (г. Армянск), работая на месте ожесточенных боев по освобождению Крыма, обнаружила останки более 150 солдат. Работая с ними, поисковики нашли солдатский медальон.

По информации руководителей поисковых работ Алексея Зязева и Игоря Лешкова, вскоре удалось выяснить имя красноармейца — Сырнев Хаснутдин Мунгазович, 1924 года рождения, уроженец Кунашакского района Челябинской области, призванный Багарякским военным комиссариатом.

Рядовой 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Хаснутдин Сырнев штурмовал укрепления фашистов в ходе апрельских боев на полуострове в 1944 году.

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