17.04.2017 (12:12)

Спецназ ЮВО на Кубани отрабатывает десантирование с вертолетов

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к отработке десантирования из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Прыжки с парашютом будут выполняться как в дневное, так и ночное время, в том числе, в труднодоступные лесные массивы и на высокогорье.

Программой воздушно-десантной подготовки предусмотрено выполнение прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600—800 м, а также 1200—1400 м с 5-ти секундной задержкой раскрытия купола.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, а также при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.

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