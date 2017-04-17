17.04.2017 (12:06)

Разведчики Южного военного округа уничтожили условное НВФ в горах Кавказа

На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия — Алания более 300 военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) отработали поиск и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В ходе тактико-специального занятия разведгруппы провели поисковые действия на высоте более 2 тыс. метров в указанном районе горно-лесистой местности. Обнаружив местонахождение скрытного лагеря условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

Окружив лагерь и скрытно передвигаясь боевыми двойками, разведчики успешно атаковали застигнутое врасплох условное НВФ.

Также на занятиях военнослужащие совершенствовали навыки ведения разведки в тылу условного противника, организации наблюдательных постов, поисков, налетов и разведывательных засад.

В ходе альпинистской подготовки разведчики отрабатывают навыки применения альпинистского снаряжения при преодолении скалистых участков местности различной крутизны и сложности в полной экипировке, вес которой составляет около 30 кг.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

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