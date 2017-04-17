17.04.2017 (11:52)

Гидрографы Каспийской флотилии проводят комплекс работ по обеспечению безопасности мореплавания

Экипажи 10 судов и катеров гидрографической службы Каспийской флотилии в соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения приступили к выполнению комплекса навигационных работ по обеспечению безопасности мореплавания в Каспийском море.

Работы выполняются с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов. Проводятся наблюдения за уровнем Волго-Каспийского морского судоходного канала, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измеряется скорость и направление течения.

По завершении обработки результатов исследований и документального оформления работ будут подготовлены материалы и предложения во взаимодействующие российские организации по корректуре навигационных карт и пособий по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения на Каспийском море и в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Комплекс навигационных работ проводится гидрографами флотилии ежегодно в интересах обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей, а также гражданского судоходства.

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