17.04.2017 (11:49)
Более 1000 военнослужащих готовятся к военному параду в Ставрополе
Более 1000 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и других силовых структур, привлекаемых на военный парад в Ставрополе в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приступили к тренировкам в составе пеших парадных расчетов.
В механизированную колонну в этом году включено более 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-80, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ и др.
Тренировки парадных расчетов проходят с начала месяца 3 раза в неделю на базе одной из воинских частей Ставропольского гарнизона. Экипажи боевых машин механизированной колонны тренируются на военном аэродроме в пригороде Ставрополя.
7 мая на площади имени Ленина в Ставрополе состоится ночная генеральная репетиция военного парада.