17.04.2017 (11:46)

Военнослужащие российской военной базы в Армении продемонстрируют навыки ведения боевых действий в высокогорье

На российской военной базе под общим руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова началась контрольная проверка за зимний период обучения.

К ней привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

Проверка проводится в три этапа. На первом будут оценены боевая готовность всех подразделений соединения, состояние боевого дежурства, вооружения и военной техники, морально-психологического состояния военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

На втором этапе в пунктах постоянной дислокации Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов военнослужащие сдадут зачеты по знанию руководящих документов, уставов, требований безопасности и будут решать ситуационные и тактические задачи.

На третьем этапе будет оценен уровень боевой выучки подразделений в ходе практических действий на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высоте над уровнем моря от 1,5 до 2,2 тыс. метров днем и ночью.

На контрольных занятиях военнослужащие соединения выполнят упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Им также предстоит продемонстрировать умения и навыки по специальной, технической, тактической, строевой, физической подготовке, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

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