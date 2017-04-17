17.04.2017 (11:42)

Контрольная проверка за зимний период обучения проводится в соединениях и воинских частях ЮВО в Крыму

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Крымского полуострова, под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовала вторая очередь контрольной проверки за зимний период обучения.

Впервые контрольной проверке подвергнут воинские части, сформированные в конце прошлого года.

Десять комиссий оценят уровень боеспособности войск в ходе контрольных занятий. В полевых условиях офицеры, сержанты и солдаты выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам.

Будет проверены состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Ранее контрольную проверку сдали военнослужащие общевойсковых объединений, дислоцированных на территории Ставрополья, Дагестана, Северной Осетии и Чечни.

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