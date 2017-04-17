17.04.2017 (11:40)

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Военного совета ЮВО

В Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников провел заседание Военного совета.

В мероприятии приняли участие заместители командующего войсками ЮВО, начальники управлений, отделов и служб управления округа, командующие общевойсковыми объединениями ЮВО, Черноморским флотом, Каспийской флотилией, армией ВВС и ПВО, а также командиры соединений, воинских частей и их заместители.

В ходе заседания были проанализированы вопросы комплектования соединений и воинских частей военнослужащими по контракту, состояние правопорядка и воинской дисциплины, выполнение требований пожарной безопасности в пожароопасный период.

Кроме того, члены Военного совета рассмотрели ход строительства объектов инфраструктуры ЮВО в 2017 году. На сегодняшний день в строительной готовности находится почти 500 объектов, в том числе более 100 зданий и сооружений для 150-й мотострелковой дивизии.

Также были обсуждены вопросы переоснащения войск округа на современные системы вооружения. С начала 2017 года в войска ЮВО поступило около 400 единиц новой и модернизированной военной техники, из них более 70 боевых машин пехоты – в мотострелковое соединение, дислоцированное на территории Чечни. Всего к концу года планируется поставить в ЮВО округ более 2,1 тыс. единиц военной и специальной техники.

Подводя итоги, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников потребовал повысить персональную ответственность должностных лиц за выполнение всех задач, поставленных на заседании Военного совета округа.

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