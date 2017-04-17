17.04.2017 (09:46)

В состав механизированной колонны на военном параде во Владивостоке включено более 50 единиц ВВТ

В главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) городе Владивостоке проходит подготовка к военному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В параде примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих, включая батальонные и ротные расчеты штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади также торжественно пройдут исторические роты, парадные роты Тихоокеанского военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

В состав механизированной колонны включены более 50 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе зенитные ракетные комплексами «Оса» и С-300, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные артиллерийские системы и боевые машины.

Первая тренировка механизированной колонны на улице Светланской пройдет ночью 22 апреля, а генеральная репетиция состоится 5 мая.

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