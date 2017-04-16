16.04.2017 (02:45)

Главное управление по развитию информационно-телекоммуникационных технологий Минобороны России провело турнир по киберспорту в парке «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» совместно с Главным управлением по развитию информационно-телекоммуникационных технологий Минобороны России (ГУРИТТ МО РФ) пригласил любителей компьютерных игр и просто поклонников военной истории принять участие в турнире по военной онлайн-игре «Гром войны» в аркадном режиме. 15 апреля в Центре военно-тактических игр прошло соревнование между командами по сражениям на виртуальных танках.

Участники турнира попробовали свои силы в управлении танком Т-90 и БТР-80 на специальных тренажерах, которые используются для тренировок настоящих экипажей. Кроме того, в ходе состязания гостям провели экскурсии по экспозициям военно­-исторического комплекса «Партизанская деревня» и Объединённого сектора Воздушно-­космических сил.

В турнире «Гром войны» 6 команд по 4 человека встретились на самых разнообразных полях сражений, каждое из которых требовало своей особой тактики и стратегии. На городских картах «Переправа через Рейн» и «Польша» игроки столкнулись лицом к лицу в танковых дуэлях на узких улочках. Карта «Заброшенный завод» потребует внимательности - соперник может скрываться за каждым станком, горой угля или вагоном. Да и на карте «Берлин», несмотря на обманчивую открытость локации, нашлись укрытия и складки местности, по которым могла проехать целая колонна тяжёлых танков, не боясь вражеского огня.

Для захвата и удержания точки участникам турнира будет представлено на выбор более двух десятков детально воссозданных в игре боевых машин. Среди них легендарные советские Т- 34, немецкие «Пантеры» и «Тигры», а также американские, британские и даже японские танки. За какую нацию сражаться - игрок выбирает сам в начале каждого боя.

Танковый турнир состоял из 8 боев, группового этапа и серии плей-офф. Победителем турнира стала команда «Медведей», участники которой показали самую эффективную игру на полях сражений «Грома войны». Второе место заняла команда «Волки», которая особенно запомнилась зрителям в матче второго раунда на локации Берлин против команды «Тигры». В этом бою «волкам» удалось победить, не потеряв ни одной машины. Команде «Тигры» удостоилось занять третье место на турнире, выиграв у команды «Зубры» в бронзовом матче.

Все участники не остались без наград получив внутриигровые бонусы, а игроки победившей команды получили доступ к предварительному тестированию флота «Грома войны»

Справочно:

«Гром войны» или War Thunder - это самая масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра из числа посвящённых боевой технике Второй мировой и холодной войн. Игрокам для управления доступны более 800 детально воссозданных самолётов и единиц бронетехники, применявшихся в различных военных конфликтах XX века.

В «Гром войны» авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в настоящих сражениях. Все характеристики техники переданы наиболее точно, и управление танком, самолетом или кораблем максимально приближены к боевым условиям.

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