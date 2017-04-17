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17.04.2017 (00:14)

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 ЗВО выполнили боевые стрельбы в Нижегородской области

Экипажи танков Т-72Б3 новейшей модернизации, недавно поступивших на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) завершили стрельбы в Нижегородской области. Занятия прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Танкисты выполняют тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС), которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

В этих занятиях реализованы более сложные для экипажа условия, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки — до 2200 м., а также сокращено время показа мишеней.

Экипажам приходится отрабатывать такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка экипажей, модернизированных Т-72Б3 спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ
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