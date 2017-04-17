17.04.2017 (00:00)

Минобороны России на официальном сайте впервые показало уникальную военную базу «Арктический трилистник»

На официальном сайте Минобороны России начал работу интерактивный проект — виртуальная экскурсия по военной базе «Арктический трилистник», возведенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска.

У пользователей официального сайта Минобороны России появилась уникальная возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы с помощью виртуальной экскурсии по каждому из четырех этажей жилого комплекса «Арктический трилистник», возведенного в интересах Северного флота в Арктике.

В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

С помощью интернет-приложения посетители сайта Минобороны в интерактивном режиме смогут оценить удобную и эргономичную модульную компоновку базы, которая позволяет российским военным в тяжелейших природно-климатических условиях Арктики качественно выполнять служебные и боевые задачи.

«Арктический трилистник» полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

Также для удобства пользователей в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса «Арктический трилистник» с возможностью скачивания в высоком разрешении.

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