16.04.2017 (21:06)

В ГВКГ им. Н.Н.Бурденко освоена новая методика в лечении варикозной болезни

Отделение сосудистой хирургии Главного венноо клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко успешно внедрило в рутинную практику современную, малоинвазивную методику лечения варикозной болезни нижних конечностей – эндовазальная лазерная коагуляция стволов подкожных вен.

Основными преимуществами данной методики перед традиционным оперативным вмешательством являются: минимальная травматичность, отсутствие анестезиологического пособия, отличный косметический эффект и возможность ее выполнения без госпитализации пациента. Показания определяются на основании осмотра сосудистого хирурга с одномоментным выполнением ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей.

Главный военный клинический госпиталь имеет более чем 300-летнюю историю. Сегодня это один из крупнейших многопрофильных лечебных центров России, флагман отечественной военной медицины. В стенах госпиталя бережно хранятся героические традиции предшествующих поколений военных врачей, сохраняется высокий научный и профессиональный потенциал.

Специалисты госпиталя имеют значительный опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях, располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения больных и пострадавших в мирное время. Среди врачей госпиталя 55 докторов и 252 кандидата медицинских наук, 1 член-корреспондент РАН, 22 профессора, 18 доцентов.

В госпитале развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее актуальным медицинским специальностям. Ежегодно в них получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций. Отличительной особенностью госпиталя является уникальная возможность оказания исчерпывающей высокоспециализированной медицинской помощи раненым и больным при различных травмах и заболеваниях, в том числе проведение комплексного лечения больных с онкологической и гематологической патологией. Исключение составляют лишь дети до 18 лет и больные, нуждающиеся в операциях по трансплантации органов.

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