16.04.2017 (20:56)

В Новосибирском ракетном соединении прошла проверка Министерства обороны Российской Федерации

С 12 по 14 апреля 2017 года в Новосибирском ракетном соединении прошла проверка комиссии Министерства обороны. Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию службы войск, сохранности оружия и боеприпасов, вопросам дисциплины и правопорядка, безопасности военной службы.

Проверка Новосибирского ракетного соединения проводилась группой офицеров из Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации

Были проверены все подразделения и воинские части соединения.

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