16.04.2017 (20:56)
В Новосибирском ракетном соединении прошла проверка Министерства обороны Российской Федерации
С 12 по 14 апреля 2017 года в Новосибирском ракетном соединении прошла проверка комиссии Министерства обороны. Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию службы войск, сохранности оружия и боеприпасов, вопросам дисциплины и правопорядка, безопасности военной службы.
Проверка Новосибирского ракетного соединения проводилась группой офицеров из Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации
Были проверены все подразделения и воинские части соединения.
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