Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

16.04.2017 (20:56)

В Новосибирском ракетном соединении прошла проверка Министерства обороны Российской Федерации

С 12 по 14 апреля 2017 года в Новосибирском ракетном соединении прошла проверка комиссии Министерства обороны.  Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию службы войск, сохранности оружия и боеприпасов, вопросам дисциплины и правопорядка, безопасности военной службы. 

Проверка Новосибирского ракетного соединения проводилась группой офицеров  из Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации

Были проверены все подразделения и воинские части соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false