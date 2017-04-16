16.04.2017 (20:26)

На Каспийской флотилии прошёл День призывника

В Астрахани в бригаде кораблей охраны водного района Каспийской флотилии состоялся День призывника. В рамках проведенных мероприятий воинские части флотилии посетили около 150 школьников, будущих призывников Астраханской области.

Школьники побывали на малых артиллерийских кораблях «Махачкала» и «Волгодонск», артиллерийских катерах типа «Шмель», минно-тральных кораблях флотилии. В ходе экскурсий им показали особенности корабельной службы и быта матросов по призыву, вооружение кораблей и катеров.

При посещении учебно-тренировочного комплекса, где матросы отрабатывают элементы борьбы за живучесть корабля, будущим призывникам показали действия аварийной партии при борьбе с поступлением забортной воды и заделывании пробоин.

В завершении экскурсии школьники пообщались с моряками, которые рассказали им о прошедших в 2016 году учениях «КАВКАЗ-2016» и других мероприятиях боевой подготовки бригады, показали фото и видеоматериалы с этих мероприятий.

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