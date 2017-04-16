16.04.2017 (20:10)

Православный солдатский хор «За Веру и Отечество» выступил с концертами в Подмосковье в рамках торжественных пасхальных богослужений

Православный солдатский хор инженерных войск “За Веру и Отечество” выступил с концертом в рамках торжественных пасхальных богослужений в клубе 66 учебного центра инженерных войск перед военнослужащими Нахабинского гарнизона.

На концерте присутствовали руководящий состав инженерных войск, военнослужащие и члены их семей.

Со сцены прозвучали песни патриотической направленности, религиозные песнопения на старорусском, старогреческом и других языках, военные марши, эстрадные и русские народные песни.

Участники Православного солдатского хора — военнослужащие срочной службы инженерно-саперной бригады, одно из подразделений которой расположено в поселке Николо-Урюпино Московской области. Репетиции проходят в клубе расположенного рядом 66 учебного центра инженерных войск.

Репетиции военнослужащие-участники хора проводят в своё личное время, что не только не мешает несению военной службы, но и помогает более осознанно подходить к выполнению своих служебных обязанностей, способствуя культурному развитию воинов, формируя у них духовную убежденность, полную моральную готовность и дисциплинированность.

Также хор в рамках пасхальных праздников выступил в храме Николая Чудотворца в поселке Николо-Урюпино (Московская область) и храме-часовне Московского университета МВД России.

Справочно

Хор «За веру и Отечество» основан ректором Свято-Зосимовской Высшей Духовно-Певческой Школы игуменом Варнавой (Столбиковым) в 1993 г. при Свято-Смоленской Зосимовой Пустыни. Хор формируется из состава военнослужащих по призыву. В связи с этим состав хора полностью менялся каждые 2 года, а с 2008 г. — через год, поскольку такой стала продолжительность срочной службы.

В 1997 г. солдатский хор стал победителем Всероссийского конкурса патриотической песни «Виктория», с чем ребят поздравил лично Патриарх Алексий II. С 1998 г. хористы принимают участие в Московском Международном фестивале Православной музыки, участвуют в патриарших и архиерейских богослужениях, а также в Рождественских чтениях. В 2007 году хор награжден орденом «Петра I» первой степени.

Православный солдатский хор в 2013 году принял участие в VII Фестивале российской культуры, который проходил в Итальянской Республике, а также в 2014 году в фестивале славянской культуры «Виват, Россия! — День России в Аликанте», состоявшемся на одной из центральных площадей одноименного города в Королевстве Испания. В 2015 году выступил с концертом в 69 отдельном морском инженерном полку Южного военного округа, дислоцированном в республике Крым. В этом же году хор был удостоен гран-при – главной награды на XVI Московском хоровом фестивале-конкурсе духовной музыки «Рождественская песнь», который состоялся в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На фестивале военный хор исполнил ряд произведений в традициях древних распевов, а также рождественские колядки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице