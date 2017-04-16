16.04.2017 (19:54)
27 апреля в рамках VI Московской конференции по международной безопасности пройдет пленарное заседание посвящённое взаимодействию военных ведомст
27 апреля в рамках VI Московской конференции по международной безопасности пройдет пленарное заседание посвящённое взаимодействию военных ведомств: региональные аспекты.
А именно будут обсуждены проблемы региональной безопасности и подходы к их разрешению, значение военного взаимодеийствия для предотвращения опасных инцидентов, а также формы и способы военного сотрудничества.
В пленарном заседании примут участие руководители военных ведомств иностранных государств, международных организаций, авторитетные политические лидеры, а также представители зарубежных аналитических институтов из стран Европы и США.
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