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16.04.2017 (19:54)

27 апреля в рамках VI Московской конференции по международной безопасности пройдет пленарное заседание посвящённое взаимодействию военных ведомст

27 апреля в рамках VI Московской конференции по международной безопасности пройдет пленарное заседание посвящённое взаимодействию военных ведомств: региональные аспекты.

А именно будут обсуждены проблемы региональной безопасности и подходы к их разрешению, значение военного взаимодеийствия для предотвращения опасных инцидентов, а также формы и способы военного сотрудничества. 

В пленарном заседании примут участие руководители военных ведомств иностранных государств, международных организаций, авторитетные политические лидеры, а также представители зарубежных аналитических институтов из стран Европы и США.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Конференции
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