16.04.2017 (19:45)

Военнослужащие 201 военной базы празднуют Пасху

Сегодня в войсковом храме 201 военной базы прошло праздничное богослужение с освещение пасхальных яиц и куличей.

Приготовление к православному празднику шло всю ночь и к утру продовольственная служба соединения подготовила для военнослужащих около трех тысяч пасхальных яиц и куличей.

Также командование 201 военной базы было посетило военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале и пожелали им скорейшего выздоровления, а воспитанники воскресной школы на плацу части организовали праздничный концерт для военнослужащих и жителей военного городка.

201 военная база крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице