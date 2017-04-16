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16.04.2017 (19:26)

В Министерстве обороны пройдет учебно-методический сбор по рассмотрению обращений граждан

24-25 мая Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественная приемная Министра обороны Российской Федерации) проводит учебно-методический сбор, в котором примут участие представители органов военного управления, ответственные за учет и соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан.

На сборе будут оглашены результаты работы с обращениями граждан в Министерстве обороны Российской Федерации в 2016 году и даны ответы на актуальные вопросы по рассмотрению обращений граждан, касающихся обеспечения жильём, поступления на военную службу по контракту, пенсионного обслуживания, санаторно-курортного лечения и многих других общественно значимых тем. С докладами выступят представители органов военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальная защита
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