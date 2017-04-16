16.04.2017 (19:08)

Россия проведет в 2017 году две международные олимпиады среди курсантов

Россия проведет в 2017 году две международные олимпиады среди курсантов в Рязани и Пензе, заявил начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«С 24 по 29 апреля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет всеармейская, а также международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке, затем в Пензе в филиале Военной академии материально-технического обеспечения с 15 по 19 мая пройдут состязания по информатике», – сообщил В.Горемыкин журналистам.

По его словам, курсанты соревнуются в информатике, математике, военной истории, иностранных языках, а также в военно-профессиональной подготовке.

«На следующий год пройдут олимпиады по тем же дисциплинам, но расширятся номинации, добавится состязание лингвистов среди курсантов, которые обучаются на языковых факультетах. Мы их не допускаем на олимпиаду по иностранному языку, в ней участвуют курсанты других специальностей», – добавил генерал.

Ранее сообщалось, что команда воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина победила в завершившейся в Казахстане III международной олимпиаде по математике среди курсантов стран СНГ. Второе место заняли курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны Казахстана, третье место досталось команде Военной академии Белоруссии.

В финале также участвовали команды Армении, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, впервые в качестве наблюдателей в олимпиаде участвовали представители Вооружённых сил Узбекистана.

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