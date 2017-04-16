16.04.2017 (18:54)

Российская Ассоциация Героев отпраздновала 25-летие

«Российская Ассоциация Героев» отметила 25-летие. В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе прошли мероприятия с участием более 40 героев Советского Союза и России во главе с генерал-полковником Владимиром Шамановым.

Церемония началась с возложением венков у «Вечного огня». В зале Славы музея показали видеоинсталляцию, посвященную военнослужащим, героям войны. В фойе учреждения было организовано выступление воспитанников Московского музыкального кадетского корпуса им. Александрова. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Членами Ассоциации Героев являются 631 человек из 55 регионов. Это ветераны боевых действий, космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие, ученые и путешественники. Участники организации занимаются общественно-просветительской работой, участники Ассоциации провели больше 40 выездных вахт Героев.

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