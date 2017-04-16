16.04.2017 (18:40)

В Южном Военном Округе стартовала акция «Безопасность дорожного движения»

Сегодня в соединениях и воинских частях Южного Военного Округа (ЮВО) началась акция «Безопасность дорожного движения». В ее мероприятиях примут участие более 2 тыс. специалистов: водителей, старших машин, а также владельцев личного автотранспорта.

К проведению занятий привлечены сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции. Кроме того, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, проверят на психофизическую готовность к совершению дальних рейсов и многокилометровых маршей.

В ходе акции личный транспорт военнослужащих будет проверен сводной комиссией на соответствие резины колес к летним условиям эксплуатации, медицинской аптечки, буксировочного троса и запасного колеса. Водителям напомнят правила безопасного вождения на мокрой с приведением статистики о ДТП в регионе.

Цель акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий на служебном и личном транспорте.

Как отмечают организаторы акции, основные усилия будут сосредоточены на знании военнослужащими своих функциональных обязанностей и требований мер безопасности при управлении всей автомобильной техники.

Также будут проведены инструкторско-методические занятия с командным и инженерно-техническим составом по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и личного состава.

Подобные мероприятия в войсках округа проводятся регулярно и позволяют в значительной степени снизить уровень происшествий на дорогах с участием военнослужащих, повысить профессиональное мастерство военных водителей.

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