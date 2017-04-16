16.04.2017 (18:25)

В войсках Южного Военного Округа проведен масштабный субботник

Более 50 тыс. военнослужащих Южного Военного Округа (ЮВО) и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях, дислоцированных в Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Более 1,5 тыс. деревьев высадили участники акции, заложив в военном городке аллею памяти», — рассказал заместитель командующего 49 общевойсковой армией полковник Александр Борисенко.

В рамках экологической акции, посвященной наступающей 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пустыри в военных гарнизонах превратятся в лесные чащи.

Совместно с жителями городов и населенных пунктов, в которых дислоцируются соединения и воинские части ЮВО, военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.

Кроме того, силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.

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