16.04.2017 (16:41)
Государственная программа вооружения 2018 — 2025 включит в себя разработку перспективных видов ВВСТ
В нее войдут мероприятиям по созданию научно-технического задела для разработки перспективных и нетрадиционных образцов ВВСТ в интересах Вооруженных Сил РФ. В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения.Разработка указанных образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, которая без привлечения научного сообщества не представляется возможной
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