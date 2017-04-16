16.04.2017 (16:41)

Государственная программа вооружения 2018 — 2025 включит в себя разработку перспективных видов ВВСТ

В нее войдут мероприятиям по созданию научно-технического задела для разработки перспективных и нетрадиционных образцов ВВСТ в интересах Вооруженных Сил РФ. В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения.

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Разработка указанных образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, которая без привлечения научного сообщества не представляется возможной