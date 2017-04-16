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16.04.2017 (16:15)

В 2017 году в практическую деятельность финансовой службы ВС РФ продолжится внедрение системы «Электронный бюджет»

В 2017 году военные финансисты продолжат внедрение информационной системы «Электронный бюджет» в практическую деятельность всех финансовых органов Вооруженных Сил, а также довольствующих органов военного управления.

Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Денежное довольствие
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